القوات المسلحة اليمنية تبارك الرد الايراني وتؤكد وقوفها مع كل أحرار الأمة ضد التواجد الأمريكي في المنطقة

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 18:49 | سياسة, عربي

القوات المسلحة اليمنية تبارك الرد الايراني وتؤكد وقوفها مع كل أحرار الأمة ضد التواجد الأمريكي في المنطقة

جهينة نيوز:

بارك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عملية الاستهداف الصاروخي التي أطلقها الحرس الثوري الايراني اليوم، تجاه قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار التي تضم قوات امريكية، كردّ أولي على اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وقال سريع: ” نؤكد أننا في موقف واحد مع كل أحرار أمتنا ضد التواجد الأمريكي في المنطقة ودفاعا عن شعبنا وبلدنا ضد العدوان الامريكي السعودي”.

وكان حرس الثورة الإسلامية اعلن فجر اليوم في بيان، استهداف الجناح الذي يضم الوجود العسكري الأميركي في قاعدة عين الأسد الأميركية، قبل أن يوجه موجة ثانية من الصواريخ التي أصابت الاهداف بدقة ونجاح، ثأراً لدماء الشهيد سليماني.

يونيوز


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