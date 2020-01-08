الكشف عن لغز فشل الدفاعات الامريكي في اسقاط اي صاروخ ايراني

جهينة نيوز:

استهدفت القوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، الليلة الماضية، بعشرات الصواريخ قاعدة عين الأسد في العراق مقر القوات الأمريكية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كالة تسنيم الايرانية فإن حرس الثورة الاسلامية استخدم في هذه العملية صاروخي فاتح 313 الذي يبلغ مداه 500 كلم وصاروخ قيام الذي يبلغ مداه 800 كلم.

وكانت أبرز الملاحظات المهمة في هذه العملية هي أن المنظومات الدفاعية الأمريكية لم تتمكن من اسقاط الصواريخ المهاجمة حيث يعتبر أحد الأسباب لذلك هو سرعة صواريخ فاتح 313 العالية والتي تجعل اسقاطها أمراً صعباً.

لكن ما هو مهم للغاية في هذه العملية ويتم الاعلان عنه لأول مرة هو أن صواريخ قيام كانت في هذه العملية مزودة بأنظمة تشويش الرادارات ومزودة برؤوس حربية متعددة.

و هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذين العنصرين في صاروخ قيام ويتم استخدامهما ضد أهداف أجنبية.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد استخدم في عمليات سابقة ضد إرهابيي داعش في سوريا، صواريخ قيام، وبسبب استقرار الهدف في تلك العمليتين، كانت الصواريخ مزودة برؤوس حربية منفردة ولكن في العمليات الأخيرة، بسبب وسعة الهدف تم استخدام رؤوس حربية متعددة ولذلك الامر وقعت عشرات الانفجارات في القاعدة المستهدفة.

ومن المعلومات التي حصل عليها مراسل تسنيم هي أن حرس الثورة الاسلامية دك في عمليات منتصف الليل فقط قاعدة الأسد وهي واحدة من أهم القواعد الأمريكية.

من جهة أخرى، أثناء العملية ، كانت جميع الوحدات الصاروخية في حالة تأهب كامل، وتم إبلاغ الأمريكيين بأنه في حال أي تحرك معاد فإنه سيواجه رداً ايرانياً قاسياً للغاية.