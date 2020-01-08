خلال قصف القواعد الامريكية .. إيران ابطلت عمل صاروخين بسبب انحراف مسارهما

جهينة نيوز:

كشف مصدر إيراني اليوم الأربعاء، عن جانب من آلية عمل الصاروخين اللذين انحرفا عن مسارهما بين الصواريخ التي استهدفت قاعدة "عين الأسد" في العراق الليلة الماضية.

وقال المصدر لـRT، إن "الصاروخين اللذين انحرفا عن مسارهما خلال الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار العراقية، كانا مسيرين".

وأضاف، أن "القوة الجوفضائية الإيرانية عملت على إبطال مفعولهما، بإيقاف صاعقيهما، لضمان عدم إضرارهما بحياة المدنيين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاما على مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".

من جهتها، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي: "تعرض العراق من الساعة 1:45 ولغاية الساعة 2:15 من فجر الأربعاء لقصف بـ22 صاروخا، سقطت 17 منها على قاعدة "عين الأسد" الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت".

وأضافت: "سقطت خمسة صواريخ على قاعدة "حرير" في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، جميعها على مقرات التحالف، ولم تسجل أي خسائر في صفوف القوات العراقية".