قتلى ومصابون من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بانفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين

جهينة نيوز:

قتل وأصيب عدد من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية الأربعين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

و ذكرت مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم في قرية الأربعين بريف مدينة رأس العين ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال التركي توجهت إلى مكان الانفجار وتقوم بنقل القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات في صفوف المدنيين كان آخرها استشهاد خمسة مدنيين وإصابة 11 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين.