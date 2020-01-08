كلبة تنقذ قطيعاً من الغنم من النيران في أوستراليا

جهينة نيوز:

قامت باتسي، الكلبة من نوع "بوردر كولي" والتي تبلغ من العمر ست سنوات، بإنقاذ قطيع من الغنم في أحد المزارع في بلدة كوريونج الريفية في فيكتوريا، حيث اندلعت فيها النيران.

وفي التفاصيل، قادتهم الكلبة إلى مكان آمن في المزرعة حيث كان المزارع المالك يحاول إخماد النيران بواسطة المياه الموجودة في الخزان.

فبفضل باتسي وصاحبها، نجت الأغنام، وأُنقذت أكوام من القش والعلف، بالإضافة إلى المزرعة وجزء من السهول الزراعيّة.

ونشرت كاث هيل صوراً لكلب شقيقها وهو محاط بالغنم التي أنقذها وبالمزروعات المحروقة والسماء الملبّدة بالغيوم.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، يقوم سكان كوريونج بجمعِ تبرّعات لمساعدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها في الحرائق.

واستطاع مات ويلسون جمع 25,890 دولارًا أميركيّاً خلال الحساب الذي أنشأه في موقع "GoFundMe" في حال استمرّت الحرائق في الأيّام المقبلة.