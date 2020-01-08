تونس: ضبط كمية من الأسلحة مرسلة من النظام التركي إلى ليبيا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم ضبط كمية من الأسلحة جنوب تونس مرسلة من النظام التركي إلى حكومة الوفاق في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الناطق باسم الوزارة خالد الحيوني قوله: إن “كمية الأسلحة التي تم ضبطها ليلة الخامس من الشهر الحالي في منطقة بني خداش بولاية مدنين جنوب البلاد كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا”.

وأشار الحيوني إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين بقضية الأسلحة المذكورة التي تم تهريبها عبر تطاوين لتصل إلى منطقة فريانة في ولاية القصرين.

وأرسل نظام رجب طيب أردوغان خلال السنوات الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا مستغلاً حالة الفوضى فيها عقب عدوان حلف شمال الأطلسي (ناتو) عليها عام 2011 كما صوت البرلمان التركي مؤخراً على إرسال قوات تركية إلى ليبيا في إطار أطماع النظام التركي وتدخله السافر في شؤون هذا البلد.