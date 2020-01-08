مدير أعمال نانسي عجرم: ترك فادي الهاشم خطوة أولى

جهينة نيوز:

بعدما قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ترك الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بعدما استمعت إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة، أوضح مدير أعمال عجرم جيجي لامارا لـلصحافة قائلاً: "اليوم تم ترك الطبيب فادي الهاشم بسند إقامته، ولكن هذه خطوة أولى، فلا تزال هناك خطوات أخرى، حيث سيعرض على قاضي التحقيق الذي سيستجوبه".

يذكر أنّ عجرم وبعد نشر الصورة الأولى لها مع زوجها، غرّدت قائلة: "بشكر كلّ شخص اطمن عنّي وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر".

كما أفاد مكتب المحامي المكلف بالتفاوض أشرف الموسوي، أنّه "وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الهاشم، قررت العائلة استلام الجثة اليوم، ودفنها في دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة، والذي تمنى بدوره على عجرم احتضان أولاد القتيل ورعايتهم، عبر حسابه في مواقع التواصل"، وفق قوله.