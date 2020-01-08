الرئيس اللبناني يأمل ألا تؤدي التوترات الايرانية الامريكية الأخيرة إلى تداعيات على لبنان

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء عن أمله ألا تؤدي التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران إلى أي تداعيات على الساحة اللبنانية.

وأكدت الرئاسة اللبنانية عبر (تويتر) أن "الرئيس عون أعرب عن أمله في ألاّ تؤدي التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة إلى أية تداعيات على الساحة اللبنانية".

وأضاف عون أن "الخروقات الإسرائيلية المستمرة ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه تهدد الاستقرار القائم في الجنوب وعلى طول الحدود".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق صباح اليوم استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني حميد رضا مقدم فر صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.

ووصف المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي اليوم الأربعاء الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح" مؤكدا أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".