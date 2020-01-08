الحرس الثوري الأيراني ينشر مشاهد إطلاق عشرات صواريخ البالستية على قاعدة عين الأسد و أربيل

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 14:20 | سياسة, عالمي


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