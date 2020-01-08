"الفلوس" يتصدر إيرادات أفلام منتصف العام

جهينة نيوز:

تصدر فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، إيرادات أفلام منتصف العام في مصر، وذلك بعد تحقيقه لـ 23 مليون و112 ألف و424 جنيه، بحسب بيان من إحدي شركات التوزيع.

واحتل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي ومايان السيد وهدي المفتي المركز الثاني بـ 572 ألف و856 جنيه رغم طرحه بالسينمات منذ يومين فقط، فيما جاء فيلم "بيت ست" للمخرج أحمد عادل حقي في المركز الثالث بـ 532 ألف و493 جنيه، واحتل فيلم "استدعاء ولي عمرو" للمخرج أحمد البدري، وبطولة الفنانة حورية فرغلي، المركز الرابع بـ 445 ألف و771 جنيه.

وبـ 396 ألف و738 جنيه، جاء فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وبطولة الفنان خالد النبوي المركز الخامس، فيما احتل فيلم "دفع رباعي" للمخرج إيهاب عبداللطيف المركز الأخير بـ 126 ألف و457 جنيه.