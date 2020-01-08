رئيس مجلس الشعب وعدد من الوزراء وضباط الجيش يعزون بالشهيد ابو مهدي المهندس

جهينة نيوز:

قدم رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ وعدد من الوزراء وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق جواد ترك آبادي وضباط الجيش العربي السوري ورجال الدين الإسلامي والمسيحي التعازي اليوم بالشهيد ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقه وذلك في مقر السفارة العراقية بدمشق.

واكد حمودة ان هذه الجرائم لن تثني المقاومين الابطال في كل مكان والشرفاء الأحرار عن الاستمرار في التصدي لادوات الشر والعدوان والارهاب التي تحاول النيل من شعوبنا وبلادنا.

واضاف اننا في سورية ومنذ اللحظة الأولى لشن هذه الاعتداءات المتكررة ومنذ بدء القوى الإرهابية لعدوانها في سورية والعراق والمنطقة.. قلنا امامنا طريقان فقط هما النصر او الانتصار فلا نحيد عن الانتصار النهائي ولن تستطع لا امريكا ولا قوى الشر والعدوان ان تنال من المقاومين وما هذا الذي جرى والعدوان الغادر الا حافز إضافي واكيد لمزيد من التصدي والمقاومة وصولا للنصر النهائي.