إسبانيا تسحب عددا من قواتها من العراق

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها أمرت بسحب فوري لعدد من قواتها المتمركزة في العراق في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

ونقلت صحيفة يورو ويكلي الإسبانية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن “انسحاب القوات الإسبانية سيكون وشيكا حيث غادر عدد من الجنود”.

ووفق وزارة الدفاع الإسبانية فإن هؤلاء الجنود في طريقهم إلى الكويت مشيرة إلى أن القوات المتبقية يمكن أن يتم سحبها إذا استمر التصعيد القائم.

يذكر أن حلف “الناتو” أعلن السبت الماضي تعليق أنشطة التدريب في العراق وذلك عقب الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقى بينما أعلنت الحكومة العراقية أنها منعت أي نشاط لما يسمى “قوات التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.