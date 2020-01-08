الرئيس بوتين يعزي نظيره الاوكراني زيلنيسكي بضحايا تحطم طائرة الركاب في إيران

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، عن تعازيه لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ضحايا تحطم طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران .

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، وفق ما نقلته وكالة أنباء )سبوتنيك) الروسية، أن: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أعرب فيها عن خالص تعازيه في العواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران، ونقل رئيس الدولة الروسية عبارات التعاطف والدعم لأسر الضحايا".

وكانت الطائرة من طراز بوينج 737 التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية قد تحطمت بالقرب من المطار واشتعلت فيها النيران.

وقال علي كاشاني مدير العلاقات العامة بالمطار إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 كانت متجهة للعاصمة الأوكرانية كييف، وسقطت بمنطقة برند القريبة من المطار جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خلل فني وراء سقوطها.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الطائرة سقطت لأسباب فنية، وأن كل من كانوا على متنها لقوا حتفهم.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني رضا جعفر زادة أن الطائرة سقطت بعد دقائق من إقلاعها.

وبدوره، قال رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني "حتما هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون" من بين ركاب الرحلة بي أس-752

وفي الجانب الأوكراني، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان إنه لا يوجد ناجين من الحادث، مؤكدا أن بلاده تسعى لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة وعدد القتلى.

وكتب زيلينسكي على فيسبوك "أطلب من الجميع عدم إطلاق تكهنات ونظريات غير مؤكدة بشأن التحطم"، فيما قطع عطلة في سلطنة عمان عائدا إلى أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على تويتر أن الطائرة كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

كما أشارت السفارة الأوكرانية في إيران إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم الطائرة.

وأكدت شركة الخطوط الأوكرانية أن الطائرة التي تحطمت كانت جديدة، وأنه تم فحصها قبل يومين.

ومن جهتها، ذكرت شركة بوينغ الأميركية أنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران، وأنها تجمع المزيد من المعلومات.