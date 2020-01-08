ايران تكشف تفاصيل رسالتها إلى أمريكا فور تنفيذ الهجوم

جهينة نيوز:

قال وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف إن إيران وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فور تنفيذ هجوم الحرس الثوري على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.

وقال ظریف الیوم الأربعاء "إننا وجهنا رسالة إلی أمریكا عبر راعي مصالحها فور تنفیذ العملیة، وضربنا نفس القاعدة التي استهدفت الجنرال الفریق قاسم سلیماني" وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية "إسنا".

وأضاف أنه "إذا امتزجت الحماقة بالغرور فتسفر عن نتیجة خطیرة. الرئیس الأمریکي دونالد ترامب یحیطه أشخاص هكذا، والنتیجة هي القیام بهذه التحرکات الخاطئة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن "أمریكا سطرت نهایة تواجدها في المنطقة، وهي تمضي أیامها الأخیرة بها ولن یكون لها مستقبل في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.