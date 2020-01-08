الخزعلي يتوعد أمريكا: حان وقت الرد العراقي

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 13:46 | سياسة, عربي

الخزعلي يتوعد أمريكا: حان وقت الرد العراقي

جهينة نيوز:

قال قيس الخزعلي وهو قيادي بارز في "الحشد الشعبي" العراقي اليوم الأربعاء إن إيران نفذت ردها الأول على اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكر الخزعلي أنه "قد حان الوقت الآن لأن يفعل العراق ذلك أيضا، مشيرا إلى أن رد العراق لن يكون أقل من رد إيران".

وقال القيادي في "الحشد الشعبي" على "تويتر" "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

وتابع "لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.


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