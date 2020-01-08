حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق في محافظتي القنيطرة واللاذقية غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا طريق حضر عين التينة غير سالك بسبب تراكم

ووفق النشرة فإن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر بسبب انهيار في الجدار الاسمنتي الاستنادي والتربة أسفل الطريق مقابل شاليهات شاهين وطريق صلنفة محطة البث الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق اللاذقية البهلولية غير سالك قرب معمل الغاز بسبب السيول والأمطار.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.