نتنياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل مع أمريكا

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 11:53 | سياسة, عالمي

نتنياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل مع أمريكا

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة"، في أول تعليق بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب "ستضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل"، مضيفا أنه "يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: رويترز


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