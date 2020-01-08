روحاني يتعهد بقطع أرجل أمريكا من المنطقة

جهينة نيوز:

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بقطع أرجل أمريكا في المنطقة ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله "إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما قطعت ذراع الجنرال قاسم سليماني، لكن إيران ستقطع أرجل أمريكا في المنطقة".

واعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق صباح اليوم استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.