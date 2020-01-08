غوتيريش يؤكد ضرورة الحفاظ على دور الامم المتحدة حتى لا تلقى مصير عصبة الامم

جهينة نيوز:

أكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بعض الدول لا تحترم ميثاق المنظمة الدولية ولا قرارات مجلس الامن مشددا على ضرورة الحفاظ على أحكام الميثاق وعلى دور الامم المتحدة وحمايتها من أن تلقي مصير عصبة الامم.

وأشار غوتيريس خلال لقائه الليلة الماضية المندوبين الدائمين الاعضاء في نادي السفراء المخضرمين ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات في عملهم لدى الامم المتحدة من بينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفرى الى أهمية دور الامم المتحدة والعمل متعدد الاطراف وضرورة تعزيز مكانة المنظمة الدولية وتمكينها في مواجهة الاخطار القائمة من جهة والتأقلم مع التحديات والتهديدات الجديدة من جهة أخرى مؤكدا صعوبة الوضع الراهن الذي يشهد تعرض أحكام الميثاق للضغط الشديد وعدم احترام بعض الدول للميثاق ولقرارات مجلس الامن.