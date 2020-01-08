انتهاء مراسم دفن جثمان الشهيد سليماني في مسقط رأسه بكرمان

جهينة نيوز:

انتهت فجر اليوم مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني والذي استشهد يوم الجمعة الماضي في قصف أمريكي قرب مطار بغداد بمسقط رأسه بكرمان جنوب شرق إيران.

وكانت مراسم تشييع مليونية غير مسبوقة جرت للشهيد سليماني أمس في مدينة كرمان بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري وعدد من الوزراء ووفد من السلطة القضائية.

وتأخرت مراسم دفن جثمان الشهيد سليماني والشهيد العميد حسين بورجعفري بسبب الزحام الشديد خلال مراسم التشييع والذي حال دون إمكانية الدفن لحين توفر الظروف اللازمة لذلك وبغية الحيلولة دون تكرار حادث التدافع المؤسف الذي وقع وأودى بحياة عدد من المواطنين خلال مراسم التشييع.

وكانت مراسم تشييع حاشدة جرت لسليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما السبت الماضي في الكاظمية وكربلاء والنجف في العراق ثم نقلت الجثامين يوم الأحد ليتم تشييعها أولا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران بمشاركة حاشدة ومن ثم نقلت إلى مدينة مشهد وبعدها إلى طهران حيث أم قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة صباح الاثنين وبعدها بدأت مراسم تشييع حاشدة جدا بمشاركة الملايين من أبناء طهران قبل نقل جثماني سليماني وبورجعفري إلى قم ومنها إلى كرمان.