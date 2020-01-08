مصرع 176 شخصا جراء تحطم طائرة أوكرانية قرب العاصمة الإيرانية

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإيرانية مصرع 176 شخصا جراء تحطم طائرة ركاب أوكرانية في ضواحي العاصمة طهران.

وأكد رئيس هيئة الطوارىء الإيرانية أنه لم ينج أحد من ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية المنكوبة موضحاً أن الطائرة كانت تقل 167 راكباً و9 من أفراد الطاقم.

وكانت مصادر إيرانية أفادت صباح اليوم بتحطم طائرة ركاب من طراز “بوينغ 737” تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في ضواحي مدينة برند جنوب العاصمة طهران بسبب عطل فني.

وفي كييف أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية مقتل كل ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية.