في حمص.. مواطنون لم يحصلوا على الغاز منذ أكثر من 50 يوماً.. والأسطوانة في السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة

جهينة نيوز:

اشتكى عدد من المواطنين في بعض أحياء مدينة حمص وريفها لـ«الوطن» عن عدم حصولهم على أي كمية من مادة المازوت لزوم التدفئة حتى تاريخه وتخوفهم من عدم حصولهم على مخصصاتهم خلال هذا العام، فيما تقدم عدد كبير من المواطنين بعشرات الشكاوى الهاتفية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة الغاز المنزلي منذ أكثر من 50 يوماً، حيث تزداد حالة الاختناقات والازدحامات على مراكز بيع مادة الغاز في مختلف أنحاء المدينة والريف وتزداد معاناة المواطنين في الحصول على المادة مع عدم توفرها بالشكل الذي يلبي جميع الاحتياجات في المحافظة يوما بعد يوم، علماً أن مادة الغاز تتواجد وبوفرة في السوق السوداء عند بعض معتمدي الغاز والمتاجرين وعلى بعض الطرقات العامة وعلى وجه الخصوص على طريق عام حمص _ طرطوس وقرب قرية المزرعة عند مدخل حمص الغربي، بحيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء ما بين 8 إلى 10 آلاف ليرة سورية، علاوة عن قيام البعض باستغلال حاجة المواطنين وإقدامهم على تعبئة غازات السفاري الصغيرة التي لا تكفي سوى ليومين بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف ليرة سورية.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والثروة المعدنية في محافظة حمص تمام السباعي لـ«الوطن» أن نسبة توزيع مادة المازوت لزوم التدفئة على الأسر المستحقة والحاصلة على البطاقة الذكية وصل لنحو96 بالمئة، وأن عملية توزيع الدفعة الأولى من المادة والبالغة 100 لتر مازوت انتهت تقريبا، موضحا أنه تم يوم أمس عملية فتح البطاقات الذكية والمباشرة بتوزيع مخصصات الدفعة الثانية، مبيناً أن باقي العائلات التي لم تحصل على مخصصاتها من المادة في الدور الأول والبالغة نسبتها 4 بالمئة سيتم توزيع مخصصاتهم من المادة خلال الأيام القادمة بحيث يتمكنون من الحصول على مخصصاتهم من المادة بالدفعتين الأولى والثانية معاً بحيث يمكنهم تعبئة كمية 200 لتر مباشرة إن أرادوا.

وأشار السباعي إلى أن عدد الأسر الحاصلة على البطاقة الذكية وصل إلى نحو371750 أسرة حتى تاريخه، وإن عدد العائلات التي حصلت على المادة حتى غايته بلغت 355594 عائلة، وتجاوزت الكمية الموزعة أكثر من 35.3 مليون لتر بالمدينة والريف، لافتا إلى أن عملية التوزيع تتم بشكل يومي في المحافظة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة، منوها بتوزيع 18 طلباً من مادة المازوت بشكل يومي بمعدل 24 ألف لتر لكل طلب، أي أن الكمية التي توزع يوميا من المادة تبلغ 432 ألف لتر على 4320 أسرة بالمدينة والريف.

وعن موضوع أزمة الغاز في المحافظة أكد السباعي أنه يوجد خطة في توزيع مادة الغاز بالمحافظة على مختلف المناطق والأحياء بحيث يتم التوزيع وفق الكميات الواردة يوميا على المواطنين والفعاليات التجارية، كاشفاً أنه لا يوجد حالياً رقم ثابت بعدد أسطوانات الغاز الموزعة ضمن المحافظة دون أن يدلي بأي تصريح آخر حول عددهم أو أية تفاصيل أخرى.

وبيّن السباعي أن عناصر حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص نظمت خلال الشهرين الفائتين ما يزيد عن 50 ضبط محروقات بحق محطات وقود ومعتمدي غاز، وأغلقت 33 مركزا لتوزيع الغاز و9 محطات وقود لمخالفات جسيمة لمدة تتراوح ما بين أسبوع وحتى الشهر.