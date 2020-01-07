أنباء عن إخلاء قوات الإحتلال الأمريكية لحقل العمر النفطي في ريف دير الزور

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة الأنباء السورية أنه تم رصد تحليق مكثف للطيران الأميركي في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، شرقي سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء .

فيما تحدث التلفزيون السوري عن أنباء تفيد عن بدء إخلاء قوات الاحتلال الأمريكية لحقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، والتوجه إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية بريف الحسكة الجنوبي .

وتأتي التحركات الأميركية بعد الرد الإيراني الإنتقامي عن مقتل الجنرال قاسم سليماني باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما في الأنبار والأخرى في إربيل، تستضيفان قوات أميركية، الأربعاء.