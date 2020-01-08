الحرس الثوري الإيراني يصدر بياناً حول استهداف قاعدة عين الأسد

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 02:27 | سياسة, عالمي

الحرس الثوري الإيراني يصدر بياناً حول استهداف قاعدة عين الأسد

جهينة نيوز

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، اليوم، عن نجاح عملية انتقامية من قتلة الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.

وجاء في بيان الحرس الثوري، "فجر اليوم ورداً على العملية الإرهابية للقوات الأمريكية وانتقاماً لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه، نفذت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري عملية ناجحة تحمل اسم "الشهيد سليماني" باطلاق عشرات الصواريخ ارض – ارض على القاعدة الجوية المحتلة من قبل الجيش الارهابي الامريكي المعروفة باسم عين الاسد حيث سيتم اعلان الشعب الايراني الشريف واحرار العالم عن تفاصيل تلك العملية تباعاً".


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    8/1/2020
    02:44
    فلتخرج ايران - وامريكا من العراق -
    فليصفي الامريكان والايرانيين حساباتهم خارج العراق - ولا فرق بين احمق طهران - واحمق واشنطن ..واقسم ان الايرانيين خبروا الامريكان بتفاصيل الضربه و بخبر القصف - وربما القصف استهدف مهاجع الدواعش الذين هربوا من سوريه واختبؤا في القواعد الامريكيه ... ولم نعد نصدق اي شى في هذا العالم المنحط الذي يقوده الجبناء الدين يصفون حساباتهم علي حساب الاخرين ..

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