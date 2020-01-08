الحرس الثوري الإيراني يصدر بياناً حول استهداف قاعدة عين الأسد

جهينة نيوز

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، اليوم، عن نجاح عملية انتقامية من قتلة الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.

وجاء في بيان الحرس الثوري، "فجر اليوم ورداً على العملية الإرهابية للقوات الأمريكية وانتقاماً لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه، نفذت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري عملية ناجحة تحمل اسم "الشهيد سليماني" باطلاق عشرات الصواريخ ارض – ارض على القاعدة الجوية المحتلة من قبل الجيش الارهابي الامريكي المعروفة باسم عين الاسد حيث سيتم اعلان الشعب الايراني الشريف واحرار العالم عن تفاصيل تلك العملية تباعاً".