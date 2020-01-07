مشاهد اولية لصواريخ الحرس الثوري التي استهدفت قاعدة عين الاسد الامريكية غرب العراق

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 01:31 | سياسة, عالمي


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