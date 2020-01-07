ترامب يتراجع عن تهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية في الهجمات العسكرية متراجعا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.

وحسب "رويترز" قال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا، بينها مواقع مهمة للغاية للثقافة الإيرانية، ستضربها إذا شنت إيران هجمات على أمريكيين أو مصالح أمريكية ردا على استشهاد الفريق قاسم سليماني في هجوم أمريكي.

وقال ترامب ذلك على الرغم من أن قصف المواقع الثقافية انتهاك للمعاهدات والمواثيق الدولية. وأثار تهديده القلق حول العالم.

وقال الرئيس ترامب عن تهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية: "نحن، وفقًا للقوانين، من المفترض أن نكون حذرين للغاية في تراثهم الثقافي... إذا كان هذا هو القانون، فأنا سأمتثل للقانون".