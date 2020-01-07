بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي و الكاتدرائية المريمية في دمشق - صور

جهينة نيوز

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجامع الأموي الكاتدرائية المريمية في مدينة دمشق، برفقة السيد الرئيس بشار الأسد.

وبعد زيارته ضريح يوحنا المعمدان في الجامع الأموي، قدم بوتين للقائمين عليه نسخة تاريخية من القرآن الكريم تعود للقرن السابع عشر, كتب بخط اليد في آسيا الوسطى و قال بوتين خلال تسليمها إن مكان هذا الكتاب هنا.

وخلال جولة الرئيسين في شوارع دمشق، زار الرئيسين بوتين و الاسد الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة السيدة العذراء عليها السلام.

وتعتبر الكاتدرائية المريمية من أقدم الكنائس الأثرية في دمشق، ويعود تاريخها إلى بدايات انتشار المسيحية في المنطقة وهي مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.