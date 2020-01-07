بالفيديو .. زيارة الرئيس بوتين برفقة السيد الرئيس بشار الأسد في الكاتدرائية المريمية و الكنائس الأثرية

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 00:15 | سياسة, محلي


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