من جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين الأسد وبوتين في مقر قيادة تجميع القوات الروسية

الثلاثاء, 7 كانون الثاني 2020 الساعة 22:54 | سياسة, محلي


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