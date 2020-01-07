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من جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين الأسد وبوتين في مقر قيادة تجميع القوات الروسية
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من جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين الأسد وبوتين في مقر قيادة تجميع القوات الروسية
الثلاثاء, 7 كانون الثاني 2020 الساعة 22:54 |
سياسة
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محلي
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