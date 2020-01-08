أبراج الأربعاء 8/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٨/ ١: شخص متواضع لكنه ناجح جدا يستمتع بمساعدة الاخرين يتمتع بمهارة عالية معروف بمهنيته العالية، غير محب للظهور يفضل ان يبقى بعيدا عن الاضواء، ساحر ذو اخلاق عالية، يتقن آداب المعاشرة، يحب التقاليد، صاحب شخصية ساحرة في الحياة، تسيطر عليك نزوات تدفعك للتصرف بتسرع، حاول ان تتجنب ما هو مبالغ فيه وانشغل بعلاقات انسانية، لا تععقد حياتك لديك مراحل تغيرها، سنة مهمة منزلي صحي عائلي، تغيير امكنة

الحمل: قادر تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة وتكثر حركتك منها الزيارات والاتصالات على أنواعها قدرتك عالية على التغيير تتوضح أمور تبدأ بتركيز برنامجك برحلة قصيرة اتصال مهم، يوم جيد للطلاب امتحانات، للبعض لديه مقابلة ناجحة، يوم مهم لا تنفعل سريع ونشيط كلماتك فيها ذكاء