شاهد..ماذا قال الرئيس الأسد للضباط وصف الضباط والعسكريين في القوات الروسية العاملة في سورية ؟

الثلاثاء, 7 كانون الثاني 2020 الساعة 20:42 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

خاطب السيد الرئيس بشار الاسد و بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و عبر جسر تلفزيوني مع قاعدة حميميم الضباط و القادة العسكريين الروس العاملين في سورية و هنئهم بعيد الميلاد المجيد و عبرهم هنأ كل جندي روسي في سورية و عوائلهم الموجودة في روسيا, و ذلك بعد استماع الرئيسين السوري و الروسي الى عرض تقديمي قدمه قائد القوات الروسية العاملة في سورية و شاهده الرئيسين في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق.

و هنأ الرئيس الاسد الضباط الروس على الانجازات الكبيرة التي حققوها الى جانب اخوتهم في الجيش العربي السوري في مكافحة الارهاب.

و نوه الرئيس الاسد ببطولات الجيش الروسي خلال الحرب الوطنية العظمى ضد الارهاب النازي حيث جرى انقاذ آوروبا و العالم مشدداً على ان الحرب على الارهاب في سورية هي بمثابة حرب وطنية لانقاذ العالم من خطر الارهاب, و شكرهم على الجهود الجبارة التي يقومون بها و بشكل خاص شكر للطيارين الروس منوهاً بعملهم خاتماً كلامه بشكر الرئيس فلاديمير بوتين على زيارته الى دمشق ومقدماً افضل التمنيات للشعب الروسي.


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