روحاني: مسؤولية تبعات اغتيال سليماني تقع على الإدارة الأمريكية

جهينة نيوز:

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أن مسؤولية عواقب وتبعات اغتيال الفريق سليماني تقع على عاتق الادارة الاميركية.

ولدى تلقيه اتصالات هاتفيا من نظيره الفرنسي امانويل ماكرون، قال حجة الاسلام حسن روحاني، ان الشعب الايراني في مأتم كبير بسبب جريمة اميركا، مضيفا: ان الاميركان باغتيال الفريق سليماني، اركتبوا خطأ استراتيجيا فادحا.

وأعرب روحاني عن امله بأن تتخذ جميع الدول الراغبة في السلام والامن المستدام في العالم، مواقف حازمة تجاه هذه الجريمة والإجراء الارهابي، مبينا ان اهداف اميركا لا شك لم تتحقق من هذا الفعل الارهابي، وستكون نتائجها عكسية عليهم، فبعد هذه الجريمة شهدنا اتحاد الشعب الايراني وتلاحمه اكثر من اي وقت آخر، كما ان الشعبين الايراني والعراقي تقاربا اكثر مما مضى.

وشدد الرئيس الايراني على ان الشهيد الفريق سليماني كان قد زار بغداد بدعوة من الحكومة العراقية ولإجراء لقاء مع رئيس وزراء هذا البلد، وقال: ان هذا الاجراء الاميركي كان انتهاكا لسيادة العراق واساءة لحكومة وشعب العراق وجريمة كبرى لا تغفر ضد الشعب الايراني.

وأشار روحاني الى مطالبة الشعب الايراني بالرد على اميركا، لافتا الى ان مسؤولية عواقب هذا الاغتيال وتبعاته تقع على عاتق الادارة الاميركية.

ونوه الرئيس الايراني الى تأسف وتأثر الاحرار ومسلمي العالم إثر استشهاد الفريق سليماني، وتظاهراتهم الضخمة في العديد من الدول وحتى في بعض المدن الاوروبية، وقال: ليعلم الاميركان اليوم ان امنهم ومصالحهم في أنحاء المنطقة تواجه ظروفا خطيرة، ولا يمكنهم ان يكونوا في مأمن من عواقب هذه الجريمة الكبرى.

فارس