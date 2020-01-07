السعودية ترخص لـ"بنك الصين" بفتح فرع له على أراضيها

جهينة نيوز:

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء في جلسته الدورية، وافق على الترخيص لـ"بنك الصين" المحدود بفتح فرع له في المملكة و ينضم بذلك "بنك الصين"، إلى مجموعة من الشركات الصينية التي تتوسع في السعودية. .

و وفقاُ لوكالة رويترز أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة".

وقبل أربع سنوات، دشن "البنك الصناعي والتجاري" الصيني، أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، أول فروعه كان في الرياض.