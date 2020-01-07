اردوغان و جونسون اتفقا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي

جهينة نيوز:

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا في اتصال هاتفي على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وناقشا الموقف في العراق عقب استشهاد قاسم سليماني، واتفقا على أهمية خفض التوتر، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية، ومواصلة العمل على محاربة الإرهاب".

وأضاف البيان أن جونسون وأردوغان "اتفقا على أن لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنها يجب أن تلتزم بشروط الاتفاق النووي".

وتابع البيان، فيما يخص ليبيا "أكد جونسون أن التزام المملكة المتحدة بخفض التصعيد، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".