سرقة فيلا نانسي تتحول لحملة عنصرية ضد السوريين.. وشكران مرتجى تعلق

جهينة نيوز:

تفاعلت الفنانة السورية شكران مرتجى مع تداعيات قضية سرقة فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومقتل السارق على يد زوجها الذي تم الكشف عن هويته السورية وتلاها تصريحات عديدة من بعض الفنانين والشخصيات المشهورة في لبنان وبعض رواد التواصل الاجتماعي عن التخلص من الوجود السوري في لبنان بطريقة تدعو للاشمئزاز وتنم عن عنصرية كبيرة تجاه كافة السورية وليس موضوع تفاعل مع قضية سرقة.

وقالت شكران في منشور عبر صفحتها على فيسبوك:

"‫بدي أحكي ما حدا لانه رح يحكي .. أنا ضد الجريمة أكيد ضد التعدي عالآخرين وبتمنى السلامة للنجمة نانسي عجرم وعائلتها الكريمة وانا بحب لبنان ورفقاتي اغلبهم لبنانيه غاليين ودايما فاتحين قلوبهم مو بس بيوتهم وبحبهم كلهن كلهن".

وأوضحت مرتجى: "ولكن ........مو كل شغله بينسبوا كل السوريين متل ماكان قبلهم الفلسطينيه عزيزي وعزيزتي اللي عم تشتمي بأبشع الكلمات وخليهم ينقلعوا من عنا والله رح ينقلعوا والله هانت بس بتعرف وبتعرفي إنه في ملايين الدولارات للسوريين بالبنوك اللبنانية العزيزة محجوز عليهم انه الدولار بسوريا صار بشهرين قد ماصار بعشر سنين حرب مابيكفي عنصرية عند البعض مافي حدا من جد جد جدك سوري والعكس.. لك كل شي بيصير بسوريا بينعكس ع لبنان والعكس كمان مو كل ماصار شي السوري بلبنان بده يتخبى مو حرام بيكون عنده علاج او سفر او شغل بيخاف يطلع بسيارته لتتكسر ايمتى بدنا نطفي النار ما نشعلها ايمتى بدنا نرحم بعض ليرحمنا الله ايمتى بدنا نبطل تشفي بوجع وجثث بعض انا مع العدالة ومع الحق بس مو مع التعميم حاج"

وتابعت مرتجى في منشورها: " كم سنه عم نسمع ونقرا مسبات واهانات وتحقير ماحاج والله حاج والله حاج ‬في بسوريا فنانين ورسامين ونجوم ومصممي أزياء وكتاب وشعراء لك نحنا بلد زنوبيا ونزار قباني وصباح فخري ومياده حناوي وأدونيس وفاتح المدرس ودريد لحام ونهاد قلعي ومالفا سهيل عرفه عبد الفتاح سكر منى واصف غادة السمان ألفت إدلبي كوليت خوري ووووووو..".

‫ونوهت قائلة: "وأكيد كمان أنا ماعمم عم أحكي علي عم يحكوا.. واذا غلطانه سامحوني بس تعبت شوف مسبات اذا غلي كيلو الكوسا بينسب السوري وأكيد مابقبل بها البوست وغيره ينشتم حدا من لبنان او اي بلد عربي بس تعوا نحنا الفنانين المثقفين الواعيين المواقع الفنية الصحافه مو مشان سكوب نحط عنوان بيجرح ملايين لك مابعرف اللي بيحب الله حاج نسب بعض".

وختمت شكران: "وبرجع بقول ضد السرقة والقتل والاغتصاب وكل انواع الجريمة واللي عم يعملها بيمثل حاله مو شعب وكل السوريين مقهورين وبيزعلوا من هيك شي وانا مالي علاقة في محاكم وأمن وجهات مختصه مالي عم برئ حدا

همنا واحد وجعنا واحد أدين اللص والقاتل ولا أدين جنسيته".

وكانت هيفا وهبي غردت لمواطنتها عجرم موجهة كلاماً مسيئاً في إشارة للسوريين في لبنان قائلة : "الف حمدلله على سلامتك حبيبتي .. انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان !"

فيما غرد الفنان اللبناني جاد شويري رافضاً العنصرية تجاه السوريين حيث قال: "حلّوا عن السوريين بقى! هالعنصرية والقرف اللي عم ينكبّوا عهالناس ظلم... في المنيح والوحيش عند كل البشر بكل مطرح عهالكوكب! الجنسية السورية مش تهمة.. الذ الناس! مبسوطين هن يتهجروا ويتبهدلوا؟؟.

المصدر: جهينة- متابعة