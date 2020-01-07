بتكليف من الرئيس الأسد… الوزير عزام يقدم التعازي للعراق الشقيق باستشهاد أبو مهدي المهندس

جهينة نيوز:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم اليوم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي للعراق الشقيق باستشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وكوكبة من رفاقه المقاومين وذلك في مقر السفارة العراقية بدمشق.

وسجل الوزير عزام كلمة في سجل التعازي نقل فيها تعازي الرئيس الأسد للقيادة العراقية والشعب العراقي الشقيق وإلى ذوي الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الحق والحرية وسيادة دولتهم واستقلالها في محاربة الإرهاب وذيوله.

وأكد الوزير عزام في الكلمة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واعتداء سافرا على أرض العراق الشقيق وأن هؤلاء الشهداء سيبقون شعلة تنير درب المناضلين والمقاومين في سبيل الحرية ومنارة تحملها الأجيال القادمة.

وفي تصريح للصحفيين قال الوزير عزام إن هذا الحدث الجلل باغتيال أبو مهدي المهندس هو اعتداء سافر على سيادة دولة العراق الشقيق وإن هذا الاغتيال برسم جميع الدول التي تدعي الحرية والديمقراطية وسيادة الدول.

وأضاف أن هؤلاء الشهداء سيبقون علما وملهما ونبراسا للأجيال المقاومة القادمة من خلال شباب المقاومة السائرين على هذا الدرب الذين يسطرون كما سطر هؤلاء ملاحم في مقارعة الإرهاب.