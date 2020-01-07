خلال جولته مع الرئيس الاسد .. بوتين يهدي ايقونة للسيدة العذراء للقائمين على الكاتدرائية المريمية - صور

جهينة نيوز:

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائمين على الكاتدرائية المريمية في دمشق ايقونة للسيدة العذراء عليها السلام خلال زيارته للكاتدرائية برفقة الرئيس الاسد.

و خلال جولته في دمشق برفقة الرئيس بشار الأسد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واهدى الرئيس بوتين القائمين على الكاتدرائية المريمية في دمشق أيقونة للسيدة العذراء عليها السلام.

الكاتدرائية المريمية هي أقدم الكنائس الأثرية في دمشق ويعود تاريخها إلى البداية الأولى لانتشار المسيحية في المنطقة وهي مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

و تجول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة دمشق , و زار ايضا الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار فيه ضريح النبي يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان)، وسجل كلمة في سجل الزوار.