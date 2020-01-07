الكرملين: بوتين يدشن خط غاز "السيل التركي" في اسطنبول

الثلاثاء, 7 كانون الثاني 2020 الساعة 17:34 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الكرملين: بوتين يدشن خط غاز

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى تركيا غدا الأربعاء 8 يناير، للمشاركة في تدشين مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا، وبحث الوضع في ليبيا وسوريا.

وورد في بيان عن الكرملين: "في الثامن من يناير، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة عمل إلى اسطنبول، للمشاركة في تدشين خط أنابيب غاز "السيل التركي".

وأشار البيان إلى أن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستركز على سبل مواصلة تطوير التعاون الروسي التركي والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الوضع في سوريا وليبيا.

تاس


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