الرئيس بوتين يتجول برفقة الرئيس الأسد في مدينة دمشق

جهينة نيوز:

جال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شوارع دمشق برفقة الرئيس بشار الأسد و ذلك على هامش الزيارة المفاجئة التي قام بها بونين إلى دمشق لاحظ بالعين المجردة التقدم الهائل في سوريا .

و و بحسب الكرملين أن بوتين قال بعد جولته " يمكن بالعين المجردة مشاهدة علامات استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق " .

و زار الرئيسان الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار ضريح القديس يوحنا المعمدان فيه، وسجل كلمة في سجل الزوار.

و وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق اليوم الثلاثاء في زيارة التقى خلالها السيد الرئيس بشار الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق.