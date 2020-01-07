"مصر للطيران" تعلّق رحلاتها إلى بغداد ثلاثة أيام لدواعٍ أمنية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الثلاثاء، في بيان، تعليق رحلات شركة مصر للطيران إلى العاصمة العراقية لمدة ثلاثة أيام "لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وقال البيان التي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك": "نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد... لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وأضاف أن القرار سيتم تطبيقه "اعتباراً من غد الأربعاء (8 كانون الثاني) وحتى الجمعة 10 منه... واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".