الأمن القومي الإيراني ينفي الاخبار المتداولة عن "شمخاني" بتحديد 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني!

جهينة نيوز:

نفى مجلس الأمن القومي الإيراني اليوم الثلاثاء أن يكون أمينه العام علي شمخاني أجرى حديثا صحفيا قال فيه إن "إيران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان له نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن "شمخاني لم يجر خلال الأيام الماضية أي لقاء مع أي وسيلة إعلامية"، مشددا على أنه بصدد متابعة المسؤولين عما نشرته مجلة "حرم" الإيرانية وملاحقتها قانونيا.

وكانت مجلة "حرم" نقلت عن شمخاني قوله إن "لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا".

ولفت شمخاني حسب المجلة إلى أن "الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، أقله سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا"، مؤكدا أن "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة".

وقال إنه "ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".