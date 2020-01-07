العراق يطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة اغتيال سليماني والمهندس

جهينة نيوز:

طالب العراق مجلس الأمن الدولي بإدانة الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة الماضي في بغداد وذلك كي لا تسود “شريعة الغاب” العلاقات الدولية.

وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نقلها موقع السومرية نيوز إن “الغارة الأمريكية تعتبر اعتداء على شعب العراق وحكومته وانتهاكا صارخا للشروط التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق والمنطقة والعالم”.

وأضاف السفير إن بلاده تطلب من المجلس “الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الجريمة التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي”.