تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري بحلب تنديدا بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين

الثلاثاء, 7 كانون الثاني 2020 الساعة 14:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري بحلب تنديدا بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين

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