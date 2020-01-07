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تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري بحلب تنديدا بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين
الثلاثاء, 7 كانون الثاني 2020 الساعة 14:17 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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