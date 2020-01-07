تأجيل دفن الشهيد سليماني بعد حادث تدافع أثناء التشييع أوقع عشرات القتلى والجرحى

جهينة نيوز:

قررت السلطات الإيرانية تأجيل دفن جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بعد حادث تدافع في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى "مقتل 32 شخصا، وإصابة 190 آخرون، بسبب التدافع الشديد أثناء تشييع جثمان سليماني في كرمان".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن رئيس لجنة جنازة قاسم سليماني في كرمان: "بسبب الحشد، لا يمكن دفن جثة قائد الشهيد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد بور جعفر.. وسيتم الإعلان عن وقت الدفن في وقت لاحق".

ووصل صباح اليوم جثمان قاسم سليماني إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه، وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي، لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف في شوارع كرمان، يشيعون سليماني.