تطورات جديدة في قضية سرقة فيلا نانسي عجرم.. والمحامي يصرح..!؟

جهينة نيوز:

أوضح غابي جرمانوس محامي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حقائق جديدة حول حادثة مقتل لص بمنزل الفنانة عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم والذي أطلق النار على السارق وقتله نافياً ما قيل عن السارق إنه كان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم، وأن له مستحقات مالية كانت بحوزة أحد الحراس الكبار العاملين في الفيلا.

وقال جرمانوس، في تصريحات صحفية تناولتها مواقع لبنانية إن السارق لم يكن يعمل لدى العائلة كما ادعى بعضهم، مشدداً على أنه لا توجد معرفة مسبقة به وذلك لحسم ما أُثير من بلبلة لأن هذه الرواية تشير إلى تورط الهاشم بجريمة قتل.

وأكد جرمانوس على عدم تورط الهاشم بأنه لجأ إلى القضاء وأنه سلّم نفسه وهو في حال دفاع مشروع، مضيفًا: ”نتمنى ألا يتم استغلال القصة إعلاميًا“.

من جانبه قال شقيق فادي الهاشم الذي يرافق المحامي بشكل مستمر لمعرفة موقف شقيقه قانونيًا إن شقيقه عرض على السارق المال ولو كان له مال لديه فلماذا لم يقبل به، منوهًا أن السارق طلب الذهب والمجوهرات.

وأنهى شقيق فادي الهاشم حديثه بالقول: ”ما يدور حول معرفة شقيقي بالسارق ليس صحيحا والسارق لم يكن يعمل لديه“.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية نقلت عن مقربين من الضحية في قرية ”بسقلا“ في كفرنبل بمحافظة إدلب مسقط رأس القتيل بأن الأخير كان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم، وله مستحقات كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا.

وأضافت بأن الضحية عمل كفني صيانة وبستاني في الفيلا، ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له، زاعمين بأنه تم تدبير قتل الشاب بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يتم منحه له بالطرق السلمية.

ولفتت إلى أن القتيل انتظر مقابلة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم أكثر من 5 ساعات بحديقة الفيلا دون أن يسمح له بالدخول، فيأس الشاب من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء بسبب نفوذ نانسي عجرم وزوجها.

من جهته قال جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة عجرم لإحدى وسائل الإعلام المصرية حيث قال: "في البداية أود طمأنة الجمهور على صحة الفنانة نانسي عجرم".

وأضاف: "خلال إطلاق النار الذي تم في منزل نانسي عجرم ، تحطم الزجاج والأرضية ، وفي أعقاب ذلك كانت نانسي بالقرب من هذا الزجاج فتناثرت بعض الشظايا التي أصابتها .. لكني أقول بوضوح إن إصابتها بسيطة ولا توجد مشكلة في حالتها الصحية على الإطلاق.