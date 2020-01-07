أرسنال يجتاز ليدز بصعوبة في كأس الاتحاد الإنجليزي

جهينة نيوز:

بلغ أرسنال الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه الصعب أمس الاثنين على ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة الأولى، بهدف نظيف في ختام مباريات الدور الثالث.

وخاض أرسنال المباراة بتشكيلة شبه أساسية أمام ليدز، متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وسجل ريس نلسون، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 55، بعد تعثر دفاع ليدز في إبعاد تمريرة ألكسندر لاكازيت العرضية.

وسيحل أرسنال الفائز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة وهو رقم قياسي، ضيفا على بورنموث في الدور الرابع، في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز.

وواصل فريق "المدفعجية" بذلك، انطلاقته الجيدة في العام الجديد، بعد فوزه في مطلعه على ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي، ليحقق أمس انتصاره الثاني تحت إشراف مدربه الجديد، الإسباني ميكيل أرتيتا.