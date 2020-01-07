دخان حرائق الغابات في أستراليا يصل إلى تشيلي والأرجنتين

جهينة نيوز:

وصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا إلى تشيلي والأرجنتين بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ حسب ما أعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في هذين البلدين.

ونقلت فرانس برس عن باتريسيو أورا الباحث في معهد رصد الأحوال الجوية التشيلي قوله اليوم: “كانت الشمس تميل للون الأحمر في أولى ساعات الصباح بسبب سحابة من الدخان الناجم عن الحرائق في أستراليا”.

وتم رصد سحابة الدخان على ارتفاع ستة آلاف متر ومن غير المتوقع أن تتسبب أي ظاهرة طبيعية بإنزالها إلى سطح الأرض.

في الأثناء نشر جهاز رصد الأحوال الجوية الأرجنتيني صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تظهر سحابة من الدخان “تنقلها كتل هوائية متجهة من الغرب إلى الشرق”.

وأشارت شركة الأرصاد الجوية (ميتسول) التي تعتبر مرجعاً في هذا المجال في المنطقة إلى أن الدخان يمكن أن يصل إلى ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البرازيل.

وتشهد أستراليا منذ أيلول الماضي حرائق ضخمة أوقعت 24 قتيلا وأتت على مساحة تعادل تقريباً مساحة الجزيرة الإيرلندية.

وكان رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون أعلن أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تلتهم في أنحاء واسعة من القارة في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ومنذ أشهر يساهم الجيش الاسترالي في جهود مكافحة الحرائق من خلال قيامه بعمليات استطلاع جوي ورسم خرائط وبحث وإنقاذ ودعم لوجستي وجوي وقد سبق له وأن نشر ألفي عسكري في إطار هذه الجهود.