ملايين الإيرانيين يشاركون في تشييع جثمان سليماني في مسقط رأسه بكرمان

جهينة نيوز:

يشارك ملايين الإيرانيين اليوم في تشييع جثمان الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران والذي استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضاً إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد آخر من رفاقهما.

وشهد مطار كرمان استقبالا حافلا لجثماني سليماني ورفيق دربه العميد حسين بورجعفري.

وتم تشييع جثامين سليماني والمهندس ورفاقهما بمشاركة جماهيرية واسعة في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف في العراق يوم السبت الماضي ثم نقلت إلى إيران يوم الأحد حيث تم تشييعها أولا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران ومن ثم في مدينتي مشهد وقم قبل أن تصل إلى طهران حيث أم قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثامين الشهداء كما شارك الملايين من أبناء طهران في مراسم التشييع.

ومن طهران تم نقل جثمان سليماني وبورجعفري إلى كرمان وكذلك نقل جثمان المهندس إلى أبادان ليشيع إلى حدود شلمجة الدولية ومنها إلى مدينة البصرة العراقية.