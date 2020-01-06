العميد حاجي زادة: ليعد ترامب الكثير من التوابيت لجنوده قبل ان يهددنا

جهينة نيوز:

اعتبر قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة الثمن لدم القائد الشهيد قاسم سليماني هو ازالة اميركا من المنطقة كلها وسيتحقق ذلك بالتاكيد، داعيا ترامب لاعداد الكثير من التوابيت لجنوده قبل توجيه التهديدات لايران.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين على هامش مراسم تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني قال العميد حاجي زادة، لو ضربنا كل القواعد الاميركية وحتى لو قتلنا ترامب ووزير دفاعه فان كل ذلك لن يوازي دم الحاج سليماني.

واضاف، ان الثمن لدم الحاج قاسم هو ازالة اميركا من المنطقة كلها ولابد من كف شرورهم البغيضة عن جميع انحاء المنطقة وتخليصها منهم وسيتحقق هذا الامر بالتاكيد.

واكد العميد حاجي زادة قائلا، ان ترامب جندي هارب من حرب فيتنام وهو لا يمكنه تهديد الشعب الايراني الذي قدم 300 الف شهيد، وعليه ان يوصي باعداد الكثير من التوابيت لجنوده قبل ان يهددنا.

وصرح قائد القوة الجوفضائية الايرانية بان العسكريين الاميركيين يدركون بانه لا ينبغي عليهم تهديدنا واضاف، انهم يمكنهم ان يكونوا البادئين (بالحرب) وهو امر طبيعي ولكن نحن من يحدد نهاية الحرب وان الاميركيين سيكونون هم المتضررين.