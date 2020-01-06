وزير الدفاع الأمريكي ينفي نية واشنطن الإنسحاب من العراق

جهينة نيوز:

نفى وزير الدفاع الاميركي ، مارك إسبر الاثنين ينفي نية الولايات_المتحدة الانسحاب من العراق ، و ذلك بعد اقل من ساعة من اعلان الجيش_الأميركي ، انه ابلغ الحكومة العراقية في رسالة رسمية نيته اعادة التموضع والانسحاب من البلاد .

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي ، أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المرسلة من الجنرال سيلي حقيقية، ولكن لا يوجد هناك قرار للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.

و في سياق متصل ، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، إلى أنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق.

و في وقت سابق أبلغ الجيش الأمريكي السلطات العراقية برسالة رسمية اتخاذه إجراءات الخروج من البلاد نزولاُ عند طلب البرلمان العراقي ورئيس الوزراء

وورد في الرسالة الأميركية ، أن " قيادة قوة المهام المشتركة ستقوم بعملية إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة " و" من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن ".